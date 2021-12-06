Власти Белоруссии анонсировали ответные санкции против стран Запада на этой неделе

О них в эфире гостелевидения рассказал премьер Роман Головченко. По его словам, меры будут не асимметричными, как обещалось ранее, а все-таки симметричными, но по-прежнему адекватными, и по-прежнему пока не ясно, какими именно.

На прошлой неделе ЕС, США, Великобритания и Канада синхронно ввели новые пакеты санкций против белорусского бизнеса и чиновников из-за миграционного кризиса на границах Белоруссии с Польшей и Литвой — пропускать туда нелегальных мигрантов с Ближнего Востока режим Александра Лукашенко начал в отместку за предыдущие пакеты санкций.