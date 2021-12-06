Семья арестованной в Белоруссии Софьи Сапеги заявила, что несколько раз обращалась к властям с просьбами о помиловании

В интервью газете «Собеседник» отчим Сапеги Сергей Дудич рассказал, что его сидящая под домашним арестом в Минске падчерица находится «в крайне подавленном психологическом состоянии». Последний раз они виделись в августе.

Сапегу сняли с рейса компании Ryanair Афины-Вильнюс, принудительно посаженного в Минске в конце мая, вместе с ее молодым человеком, белорусом Романом Протасевичем — экс-главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA. Вчера ей предъявили обвинения в разжигании вражды в окончательной редакции, ей грозит до 6 лет.