МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды сразу в нескольких регионах России

Штормовой ветер может вызвать у берегов Камчатки, в акватории Тихого океана и Берингового моря, волны высотой до 9 метров.

Опасная ситуация сохранится до вечера. Службы спасения утверждают, что населенные пункты, расположенные близко к океану, не пострадают: в первую очередь шторм угрожает водным судам.

Тем временем резкое ухудшение погоды ожидается и на противоположном конце страны: в Ленинградской области местами прогнозируют до минус 30 градусов и гололедицу. О таком же морозе предупреждают и жителей Пермского края.

Из-за резкого похолодания льдом могут покрыться дороги Татарстана, Башкирии и Оренбургской области. Местами в этих регионах поднимется сильный ветер, а из-за тумана ухудшится видимость.

В северные регионы России уже пришли 40-градусные морозы.