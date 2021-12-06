В Австрии сегодня приведут к присяге на пост федерального канцлера главу МВД Карла Нехаммера

Это уже третий глава кабмина за неполные два месяца. Глава правящей Австрийской народной партии, нынешний министр внутренних дел страны придет на смену Александеру Шелленбергу, который управлял страной лишь последние два месяца.

Как ожидается, Нехаммера к присяге приведет президент страны. После этого глава государства также утвердит состав нового правительства, которое ранее предложил новый канцлер. Так, главой МИДа снова может стать Шелленберг, министерство финансов возглавит Магнус Бруннер, главой МВД станет Герхар Карнер, а на посту министра образования окажется Мартин Полашек.

Перестановки в правительстве были вызваны решением экс-канцлера Себастьяна Курца подать в октябре в отставку из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.

На его место был назначен бывший министр иностранных дел Александер Шелленберг, однако уже 2 декабря он ушел со своего поста, заявив, что функции председателя партии и главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках.

Карл Нехаммер станет пятым канцлером Австрии с 2016 года.