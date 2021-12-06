Новый омикрон-штамм коронавируса выявлен уже в трети американских штатов

Вместе с тем главный инфекционист США Энтони Фаучи вновь подтвердил, что он пока не приводит к более тяжелому течению заболевания:

«Пока при штамме омикрон заболевание коронавирусной инфекцией проходит достаточно легко, но делать определенные выводы еще рано. Тем не менее, необходимы дальнейшие наблюдения. Пока ясно одно, что омикрон распространяется гораздо быстрее, чем дельта, которая остается доминирующим штаммом в мире».

В России ни одного случая заболевания омикрон-штаммом пока не зафиксировано, но из-за возможности его завоза Роспотребнадзор сократил с 72 до 48 часов срок действия ПЦР-тестов, необходимых для пересечения границы непривитыми.