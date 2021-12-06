Helsingin Sanomat: В Финляндии парламент рассмотрит петицию об отмене ковид-паспортов

Документ набрал больше необходимых 50 тысяч подписей. Сроки рассмотрения, правда, пока не известны.

Расширение списка мест, вход в которые разрешен только по таким пропускам для привитых или переболевших, власти одобрили еще в конце ноября — как альтернативу новым локдаунам. Конкретные ограничения, впрочем, отданы на усмотрение властям регионов.

Авторы петиции считают ковид-паспорта неконституционной дискриминацией. В эти выходные протесты против введения аналогичных систем прошли в Бельгии и Грузии.