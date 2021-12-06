Власти Швейцарии ужесточают карантинные меры из-за нового штамма коронавируса

В частности, речь идет об усилении контроля за ношением масок. Кроме того, особые требования будут и по наличию так называемого ковидного сертификата. Согласно требованию властей, иметь соответствующий документ будет необходимо даже на дружеских или семейных посиделках, куда пришло более 10 человек.

Также сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании потребуют на спортивных и культурных мероприятиях в помещении. Аналогичное требование вводится и для уличных событий, но только если их численность более 300 человек. Что касается приезжающих в страну, им теперь придется сдавать тест на коронавирус вне зависимости от наличия прививки.

Швейцария с середины октября переживает очередной всплеск заболеваемости ковидом. Кроме того, в последние дни там зафиксировали три случая заражения новым штаммом «омикрон». Именно из-за этого власти и решили прибегнуть к серьезным ограничительным мерам. Кроме того, было принято решение о сохранении права на бесплатную вакцинацию минимум до конца 2022 года.

Согласно официальным данным, ежесуточно в Швейцарии коронавирусом заражаются около 10 тысяч человек, каждый день от опасной инфекции погибают порядка 30 человек