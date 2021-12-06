Президент России Владимир Путин приедет сегодня в Индию

В диппредставительстве обещали, что это будет большое политическое событие.

В Нью-Дели на сегодня запланированы несколько переговоров с участием высокопоставленных чиновников. Несмотря на опасения, связанные с новым штаммом коронавируса, встречи проведут очно. Сначала — между министрами обороны и иностранных дел двух стран, после чего во второй половине дня состоится ежегодный саммит Индия-Россия.

В официальных сообщениях сторон говорится о том, что президент и премьер-министр рассмотрят состояние и перспективы двусторонних отношений. Ранее посол в Индии Николай Кудашев объявил, что Владимир Путин и Нарендра Моди подпишут сегодня масштабное совместное заявление большой значимости. Предполагается, что документ затронет обширный круг вопросов — от повестки для ООН и реформирования этой организации до урегулирования региональных кризисов.

Также глава дипведомства говорил, что Москва и Нью-Дели сейчас обсуждают различные проекты по освоению космического пространства, в том числе Луны. По его словам, речь идёт о совместной разработке двигателей, создании спутников и развитии ракет-носителей.

Как уточняет РИА Новости, это будет первая личная встреча президента Путина с индийским коллегой с осени 2019-го года. В Кремле отмечали, что планируется подписать около десяти соглашений.