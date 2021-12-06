Сразу в нескольких странах сегодня начнут награждать лауреатов Нобелевских премий

Это вызвано ситуацией с пандемией. Одними из первых премии получат физик Сюкуро Манабэ, химик Дэвид Макмиллан и экономист Джошуа Ангрист. Их наградят в Национальной академии наук в Вашингтоне. Диплом и медаль нобелевским лауреатам вручит посол Швеции в США.

В резиденции главы дипмиссии скандинавской страны в Лондоне наградят лауреата премии Нобеля по литературе Абдулразака Гурне. В Риме будут чествовать ещё одного из лауреатов Нобелевской премии по физике Джорджо Паризи, его наградит посол королевства в Италии, сообщает агентство ТАСС.

Во вторник премии получат остальные лауреаты в области физики и химии Клаус Хассельман и Беньямин Лист. Их наградят в Берлине. В среду дипломы и медали вручат в американском городе Ирвине лауреатам в области физиологии и медицины Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну, а также экономистам Дэвиду Карду и Гвидо Имбенсу.

Церемония вручения Нобелевской премии мира пройдёт в пятницу в ратуше Осло. Наградят главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и журналистку из Филиппин Марию Рессу.