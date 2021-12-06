Президент Франции Эмманюэль Макрон совершил двухдневный официальный визит в страны Персидского залива

Он объехал Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию, причем в последней встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, став, таким образом, первым западным лидером, нарушившим его дипломатическую изоляцию.

В ней принц оказался после того, как на него пали подозрения в организации в 2018-м году убийства и расчленения в саудовском посольстве в Стамбуле оппозиционного журналиста Джамаля Хашогджи.

В поездке Макрона сопровождали министры иностранных дел, обороны, экономики и культуры. Итогом визита стал целый ряд подписанных договоренностей между властями стран Залива и французским бизнесом, в том числе крупнейший в истории Франции оружейный заказ для властей Саудовской Аравии.