Свободная демократическая партия Германии официально одобрила создание новой правящей коалиции

Ранее то же сделали социал-демократы, с небольшим перевесом победившие на выборах. Теперь обеим партиям остается лишь дождаться итогов партийного голосования третьего партнера по предполагаемой коалиции — «Зеленых» (оно состоится уже сегодня).

Среди либералов коалицию одобрили подавляющим большинством — 92 процентами делегатов съезда, который проходил в онлайн-формате.

Как ожидается, в новом правительстве партия получит портфели министров финансов, юстиции, транспорта и образования. Канцлером станет глава социал-демократов, нынешний министр финансов Олаф Шольц. Ангела Меркель перестанет быть и. о. канцлера уже в среду.