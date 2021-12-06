Россия на Всемирной выставке в Дубае представила концепцию Expo-2030, если ее проведение отдадут Москве

Поддержать российскую заявку прилетели мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр Михаил Мишустин. Ее презентовали на специальном двухдневном форуме, который организовали в рамках выставки на этих выходных. Упор сделали на цифровизации и научно-технологическом потенциале России в целом и Москвы в частности, как крупнейшего мегаполиса Европы.

Как отмечает газета «Коммерсант», шансы московской заявки на победу максимальны, так как о желании принять выставку заявили Рим, Пусан, Эр-Рияд и Одесса, и почти у всех стран-претендентов хорошие отношения с Россией, причем следующая выставка намечена на 2025-й год в Осаке, а три раза подряд в Азии ее проводить почти наверняка не будут. Выборы страны-хозяйки намечены на 2023-й год.