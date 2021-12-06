Z Архив новостей новости
5 2 6 242
05:04, 06 декабря 2021

Россия на Всемирной выставке в Дубае представила концепцию Expo-2030, если ее проведение отдадут Москве

Поддержать российскую заявку прилетели мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр Михаил Мишустин. Ее презентовали на специальном двухдневном форуме, который организовали в рамках выставки на этих выходных. Упор сделали на цифровизации и научно-технологическом потенциале России в целом и Москвы в частности, как крупнейшего мегаполиса Европы.
Как отмечает газета «Коммерсант», шансы московской заявки на победу максимальны, так как о желании принять выставку заявили Рим, Пусан, Эр-Рияд и Одесса, и почти у всех стран-претендентов хорошие отношения с Россией, причем следующая выставка намечена на 2025-й год в Осаке, а три раза подряд в Азии ее проводить почти наверняка не будут. Выборы страны-хозяйки намечены на 2023-й год.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Николай Сванидзе журналист

Считаем необходимым восстановить в школьных программах Международный День памяти жертв Холокоста Заявление комиссии СПЧ по политическим правам в связи с исчезновением из школьной программы Международного Дня памяти жертв Холокоста…

5 295 6 24839 29.11
Блоги

Лилия Шевцова публицист

Чья возьмет? Усилия по формированию привлекательности России закончены. Москва демонстрирует готовность бить окна. Не удивительно, что 66% опрошенных в 14 странах говорят о своем негативном отношении к России. Но кого это в России волнует?..

5 290 6 80777 29.11
Блоги

+ Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский 01:36 Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский «Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И более того — это вопрос, которого не существует»...

5 172 6 17751 01.12
8читать ;смотреть
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Психология и философия блефа личности Илона Маска Я не хаю Запад за то, что он значительно экономически сильнее России. Я попытался проанализировать различные грани. И обозначил те грани, которые настораживают и требуют объективного отношения…

5 143 6 15016 02.12
Блоги

Евгения Альбац главный редактор «The New Times»

Цензура: уроки прошлого на будущее В середине 90-х я провела много часов в беседах с главным политическим цензором советской власти Владимиром Солодиным. Недавно нашла старые кассеты и ахнула — насколько полезным, если не актуальным становится интервью…

5 53 6 33845 29.11
Блоги

МИД РФ: Вина за деградацию отношений с НАТО полностью лежит на альянсе Контраргументация к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса»...

5 96 6 13909 30.11
Блоги

Юрий Хованский: Прошу вас, помогите мне! Без вас они просто меня убьют Мне страшно, и я не знаю, что делать. Я не думал, что в России 2021 года следователь может открыто угрожать семье обвиняемого и требовать признаться в том, чего он не совершал…

5 185 6 87704 29.11
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Что можно России, нельзя НАТО? Предложение РФ о запрете Украине стать членом НАТО особо неуместно тем, что именно российская агрессия против Украины, как раз, и является первопричиной стремления Киева получить гарантию коллективной безопасности этого альянса!..

5 248 6 38597 05.12
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Юрий Дмитриев: вот кто на самом деле «политзаключенный № 1» в России За все те же «преступления», которых Дмитриев не совершал — и по большей части обвинений в которых он уже дважды был оправдан…

5 37 6 6649 03.12
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

На фронтах борьбы с коронавирусом Ничего нарушающего права человека в обязательной вакцинации нет, и властям тут следовало бы действовать более решительно: дестабилизация обстановки в обществе скорее случится от постоянного изменения позиций…

5 92 6 17302 01.12
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Кому выгодна новая провокация на Украине? Все американские президенты с 1946 года в той или иной мере придерживались концепции «сила как гарант мира»...

5 160 6 31795 30.11
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

«Сегодня» – в ночь на 1 декабря 1937 года в Томске будет арестован Степан КАРАГОДИН и еще 41 человек Всего, в день массового убийства (расстрела) упомянутых шести человек, т.е. 21 января 1938 года, было убит не 6 человек, а не менее 87 человек…

5 128 6 26018 30.11
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Украина и четыре думские партии войны Что единороссы, что зюгановцы, что прилепинцы-мироновцы, что жириновцы — это одна и та же партия войны.

5 97 6 20176 04.12
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

А вот с вакциной — нашла коса на камень Нет, не постичь мне глубин человеческого сознания…

5 213 6 116123 29.11
Блоги

Александр Драган аналитик открытых данных

Может, стоит пока подождать с оптимизмом? Когда СМИ перепечатывают, что «инфицированным омикрон-штаммом не нужен больничный уход и кислород», стоит вспомнить, что речь о крохотной и нелеревантной выборке. И изучить что-то за пределами своего оптимистичного пузыря…

5 28 6 36481 29.11
Блоги

Леонид Гозман политик

В ожидании царской милости К сожалению, мы живем в такой системе, в которой конечный результат зависит не от логики и права, а от воли одного человека. Результат скоро узнаем. Но надо понимать одну вещь…

5 65 6 52639 29.11

Популярное за неделю

Новости

В России с марта начнут штрафовать за несогласованное остекление балкона Речь идет не только об установке окон на личных балконах граждан, но и об обшивке сайдингом внешней части лоджии…

5 22 6 26771
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Окно в Европу должно быть точно по размеру ракеты. А больше, с точки зрения Владимира Владимировича, ничего и не надо…

5 34 6 74949 01.12
#слушать 50:25 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3577000
«Со страниц романов Достоевского»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 2654 05.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

У Путина ангельское терпение. Пора с этими клоунами завязывать, Владимир Владимирович! Тема Украины в российском медиаполе стала перебивать тему ковида, и рано или поздно будет развязка. Какая?..

5 284 6 151971 02.12
Интервью Пастуховские четверги

Владимир Пастухов гость: Владимир Пастухов научный сотрудник University College London

Они рациональны. У них есть две угрозы: умрет один миллион больше, один миллион меньше — или поссориться со своим электоратом…

5 61 6 61240 02.12
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9347287
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5103605

Сегодня в эфире