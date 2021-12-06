Футбольный клуб «Краснодар» победил «Сочи» в 17-м туре РПЛ

Встреча проходила в Сочи и завершилась со счетом 2:1. Голами отметились: у победителей – Виктор Клаэссон на 52-й минуте и на 23-й с пенальти, у проигравших — Матео Кассьера на 19-й.

Теперь «Краснодар» поднялся на третью строчку турнирной таблицы, уступая лишь «Динамо» и «Зениту», «Сочи» — четвертую. Это предпоследний тур чемпионата России в этом сезоне перед новогодним перерывом. В следующих матчах «Краснодар» 12-го декабря примет «Нижний Новгород», «Сочи» 13-го так же дома сыграет с московским «Спартаком».