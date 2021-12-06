В Ливии суд подтвердил право сына диктатора Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама участвовать в президентских выборах

Об этом пишет местное сетевое издание «Аль-Марсад». Суд города Себха на юге страны отклонил апелляцию, которую подал избирком на решение суда предыдущей инстанции – тот обязал вернуть Каддафи-младшего в список кандидатов. В свете решения его адвокаты объявили, что в ближайшее время Сейф аль-Ислам представит свою предвыборную программу.

Выборы намечены уже на 24-е декабря и пройдут одновременно с парламентскими – впервые после свержения Каддафи-старшего и гражданской войны, которая за ним последовала.