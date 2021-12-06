Во Франции на предвыборном митинге независимого ультраправого публициста Эрика Земмура пострадали несколько человек

По ходу мероприятия противники и сторонники кандидата в президенты устроили сразу несколько стычек, в том числе досталось и журналистам.

63-летний публицист Земмур объявил о своем выдвижении как независимого кандидата и пообещал в случае избрания вывести страну из НАТО и свести к нулю миграционные потоки. Ранее он никогда не занимал выборных должностей, но теперь основал собственное предвыборное движение с говорящим названием «Реконкиста».