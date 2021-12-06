В ВОЗ раскритиковали запрет на прямое авиасообщение со странами Южной Африки из-за омикрон-штамма коронавируса

Гендиректор организации Тедрос Гебрейесус отдельно выразил обеспокоенность, что ряд государств не признают результаты иностранных ПЦР-тестов на ковид, сделанные авиапассажирами до вылета. В организации считают, что новый штамм неизбежно распространится по миру, а от ограничений на путешествия больше вреда чем пользы – вместо них с пандемией нужно бороться более равномерным распределением вакцин по миру и другими средствами.
2021-12-06T04:03:34+03:00
2021-12-06T04:03:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 06 декабря 2021
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