Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса

Награда достается спортсменам из нашей страны в третий раз в истории и впервые с 2006-го года. Причем в этом году российские теннисисты впервые выиграли одновременно Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг (женский аналог трофея). Победа стала возможной благодаря тому, что вторая ракетка мира, Даниил Медведев, обыграл хорвата Марина Чилича.

Президент федерации тенниса Шамиль Тарпищев отметил, что в уходящем году россияне выиграли оба главных командных турнира и зачет по теннисным медалям на летней Олимпиаде, чего ранее в истории тенниса не удавалось еще никому.