Футбольный клуб «Динамо» обыграл «Уфу» в 17-м туре РПЛ

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 2:0. Голами отличились Денис Макаров на 29-й минуте и Арсен Захарян на 86-й. По ходу встречи судьи удалили с поля сразу двух игроков «Уфы» — нападающего Вячеслава Кротова и полузащитника Эгаша Касинтуру.

В перерыве часть болельщиков «Динамо» покинула трибуны в знак протеста против массовых задержаний на матче ЦСКА-Зенит 28 ноября.

Для «Динамо» это уже четвертая победа подряд, по итогам игры клуб вплотную, на два очка, приблизился к лидирующему в турнирной таблице «Зениту», с которым они сыграют 12 декабря. «Уфа» располагается на 15-й строчке.