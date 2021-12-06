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03:03, 06 декабря 2021

Предприниматель Олег Тиньков рассказал о процессе выздоровления от рака крови

У него диагностирован острый миелоидный лейкоз – один из самых трудно поддающихся лечению подвидов этого заболевания.
Бизнесмен напомнил, что в случае с онкологическими заболеваниями никогда не приходится говорить о полном и окончательном излечении, а свое нынешнее состояние назвал, цитата, стадией борьбы. После пересадки костного мозга и нескольких курсов химиотерапии у него развилась реакция тяжелейшая иммунная реакция «трансплантат против хозяина», которая наложилась на коронавирус, который Тиньков называет более неприятным, чем химиотерапия.
Предприниматель отметил, что болезнь серьезно изменила его как человека, он стал гораздо более обдуманным, научился ценить каждую прожитую минуту, меньше пользоваться соцсетями и выразил уверенность, что другим людям, которые борются с похожими недугами, важно иметь перед глазами пример друг друга.


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