В Ростовской области задержали сбежавшего из психбольницы осужденного за убийство

Об этом объявило МВД. 33-летний мужчина, отправленный на принудительное лечение в клинику в подмосковном Чехове, сбежал оттуда 4-го ноября. Сейчас он доставлен в полицию.
2021-12-06T03:03:44+03:00
2021-12-06T03:03:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:03, 06 декабря 2021
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