На кандидата в президенты Франции от ультраправых напали

Во время предвыборного митинга в парижском предместье Вильпен к Эрику Земмуру выскочил из толпы мужчина, который обхватил его за голову и попытался повалить на землю. Его почти моментально скрутила охрана – и передала полиции. Личность и мотивы нападавшего устанавливаются.

Первый тур выборов намечен на 10-е, а второй – на 24-е апреля следующего года. О намерении баллотироваться заявили уже более 40 человек. Действующий глава государства Эмманюэль Макрон имеет право баллотироваться еще на один срок, но после Жака Ширака еще ни одному лидеру Пятой республики не удавалось переизбраться.