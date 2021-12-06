Основатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн скончался на 76-м году жизни в Москве

Это подтвердила журналистам его жена. Причины смерти не уточняются, однако в ноябре Рудинштейна экстренно госпитализировали с инфарктом, он перенес операцию по стентированию коронарных артерий.

Рудинштейн окончил ГИТИС, был организатором первого в СССР рок-фестиваля на «Зеленой эстраде» в подмосковном Подольске, работал в качестве продюсера, актера, кинокритика и телеведущего на канале НТВ. С 2003-го был заслуженным работником культуры России, в 2000-м получил золотую медаль ЮНЕСКО.