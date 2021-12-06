Австралию признали самой пьющей страной мира

Таковы результаты исследования независимой британской организации Global Drug Survey. В нее входят эксперты комиссии по контролю за употреблением психоактивных веществ, токсикологи и юристы.

По их данным, в 2021-м году австралийцы напивались в среднем 27 раз, что вдвое выше среднемирового показателя – 15 раз в год. На втором месте Дания, на третьем Финляндия, на четвертом США, а на пятом – само Соединенное Королество. Причем любопытно, что если австралийцы, по данным опроса, чаще других народов испытывают и угрызения совести на почве алкоголизма, то датчане и финны, наоборот, меньше всех волнуются по этому поводу.