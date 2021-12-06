В Брюсселе протестующих против ковидных ограничений разогнали слезоточивым газом и водометами

Тысячи демонстрантов собрались и прошли мирным маршем к кварталу с офисными зданиями руководящих органов Евросоюза, скандируя «Свобода*». Когда основная масса разошлась, несколько десятков наиболее радикальных митингующих, по данным агентства AP, устроили стычку со спецназом. В ход пошло метание мусора, петард и велосипедов. Правоохранители применили в ответ спецсредства. Данных о пострадавших и задержанных пока нет.

Демонстрация прошла на фоне того, что все большее число европейских стран вводят либо пропуски в общественные места для привитых (как Италия или Франция), либо штрафы за отказ от вакцинации для отдельных групп граждан (как Австрия или Греция).

* Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.