Россияне в пандемию стали покупать больше часов и машин

Об этом пишет, со ссылкой на данные Росстата, сайт РБК. Прирост объема таких покупок за январь-сентябрь текущего года (в сопоставимых ценах) составляет десятки процентов к аналогичным периодам как 2020-го так и 2019-го года. В меньшей степени растет потребление компьютеров, бытовой техники и ювелирных изделий. При этом на повседневных товарах люди все сильнее экономят, что говорит о своеобразной попытке вложить сбережения в товары длительного пользования, отмечает РБК.
2021-12-06T02:17:01+03:00
2021-12-06T02:17:01+03:00
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02:17, 06 декабря 2021
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