Россияне в пандемию стали покупать больше часов и машин

Об этом пишет, со ссылкой на данные Росстата, сайт РБК. Прирост объема таких покупок за январь-сентябрь текущего года (в сопоставимых ценах) составляет десятки процентов к аналогичным периодам как 2020-го так и 2019-го года. В меньшей степени растет потребление компьютеров, бытовой техники и ювелирных изделий. При этом на повседневных товарах люди все сильнее экономят, что говорит о своеобразной попытке вложить сбережения в товары длительного пользования, отмечает РБК.