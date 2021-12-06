Житель Чечни оштрафован за распространение экстремистских материалов за песню, которой нет в соответствующем списке

Об этом пишет сетевое издание «Кавказ.Реалии*», признанное иноагентом. Гудермесский городской суд оштрафовал Адама Саиева по соответствующей статье КоАП за песню чеченского барда Тимура Муцураева «Хадис Пророка» в папке «Аудиозаписи» на его странице в соцсети Вконтакте.

Саиев вину признал и получил наказание по нижнему пределу – штраф 1000 рублей. При этом суд сослался на решение суда в Ростове-на-Дону, хотя сама песня в перечне экстремистских материалов Минюста отсутствует.

* Кавказ.Реалии - СМИ, признанное иностранным агентом.