У 9 россиян, вернувшихся из ЮАР, выявлен коронавирус, какой именно штамм, сейчас устанавливают в лаборатории

Об этом объявили в Роспотребнадзоре. Все эти люди по прибытии в страну были размещены в обсерваторах, после получения положительных тестов их госпитализировали. О тяжелом течении болезни у кого бы то ни было из них не сообщается.

Из-за нового, потенциально более заразного штамма ковида «омикрон», впервые выявленного в ЮАР, Россия ограничила въезд из этого и соседних с ним государств, а всех прибывающих оттуда собственных граждан принудительно отправляет в обсерваторы вне зависимости от результатов теста и статуса вакцинации.