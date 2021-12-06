В здании британского парламента по итогам проверки туалетов в 11 из 12 нашли следы употребления кокаина и марихуаны

Об этом пишут газеты Sunday Times и The Week. По их данным, доступ к этим туалетам имеют только сотрудники парламента, но не посетители Вестминстерского дворца. В том числе среди этих туалетов – ближайшие к кабинетам премьер-министра Бориса Джонсона и главы МВД Прити Пател. Началось расследование, полиция планирует подключить собак-ищеек.