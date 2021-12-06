В Тбилиси несколько тысяч человек вышли на марш против введения так называемых «зеленых паспортов»

Эти пропуска для доступа в общественные места для привитых от коронавируса, недавно переболевших или имеющих свежий отрицательный тест, в стране ввели с 1 декабря.

Акция прошла мирно. Демонстранты выходили на улице и в ряде других грузинских городов, но в меньшем количестве.

Аналогичные пропуска уже действуют в Италии и Франции, в Германии и России инициативы находятся на стадии рассмотрения парламентами.