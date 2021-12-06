Сразу два инцидента, повлиявших на график движения, произошли этим вечером в московском метро

На центральном участке Замоскворецкой линии движение поездов прерывалось из-за проверки неисправного поезда на путях, на Калужско-Рижской полчаса ловили хулигана, проникшего в тоннель. Из-за этого поезда не ходили от станции «Октябрьская» до «Новых Черемушек», в обратном направлении они следовали с увеличенными интервалами.

Как выяснилось впоследствии, нарушитель проник в полость гофры сцепки вагонов (изначально сообщалось, что он проехался на крыше вагона). Это был молодой человек 1997 года рождения, он задержан и при задержании, как отметили в пресс-службе метрополитена, вел себя неадекватно.