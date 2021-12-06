В Новокузнецке пикетчика с плакатом «Сироты под угрозой психиатрии» принудительно госпитализировали в психбольницу

Об этом сообщает признанный иноагентом правозащитный проект «ОВД-Инфо*». Акция продолжалась не более пяти минут. Приехавшие на место полицейские вменили воспитаннику детского дома Игорю Горланову нарушение санитарно-эпидемиологической статьи КоАП, а психиатров вызвали, потому что им не понравилось, что изъятие плаката молодой человек снимал на телефон. Ранее, по данным сетевого издания Тайга.инфо, Горланова уже задерживали после пикета у администрации президента.
2021-12-06T01:03:31+03:00
2021-12-06T01:03:31+03:00
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01:03, 06 декабря 2021
* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.
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