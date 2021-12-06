СК проверит творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron по заявлению несуществующей инициативной группы

Автор обращения, москвич Дмитрий Якушев, вывесил в соцсетях текст за подписью некой «Группы патриотов», в котором попросил главу СК Александра Бастрыкина дать соответствующую правовую оценку песням, в которых, по мнению патриотов, есть признаки реабилитации нацизма, экстремизма и пропаганды негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов. Позднее он пояснил, что намеренно использовал максимально утрированную лексику, и что обращение является, цитата, пародией на нашу эпоху.

Ранее Бастрыкин отдавал аналогичное поручение в связи с песнями другого рэпера, Моргенштерна. Он в итоге уехал из страны.