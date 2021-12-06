В МЧС предупредили о морозах до -30 °С в Ленинградской области

МЧС выпустило предупреждение для жителей Ленинградской области: грядущей ночью температура воздуха в регионе может опуститься до -30 градусов.

Завтра днем столбики термометров в Ленинградской области могут опуститься до -22 градусов, ночью при этом будет еще холоднее. Об этом сообщает местное управление МЧС со ссылкой на синоптиков. В ведомстве просят жителей региона тепло одеваться, чтобы избежать обморожения, и соблюдать осторожность на дороге из-за гололеда. В Петербурге в начале следующей недели также ожидаются аномальные морозы: температура будет ниже климатической нормы примерно на 10 градусов и остановится на отметке в -16, -18 градусов. Синоптики отмечают, что последний раз так холодно в начале декабря в городе было в 2010 году. При этом снегопада в Петербурге завтра не ожидают. Впрочем, в этом месяце в городе выпало и так непривычно много осадков: за первые дни декабря на улицах Петербурга, по подсчетам Смольного, оказалось более миллиона кубометров снега.

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы.