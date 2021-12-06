Кандидат в президенты Франции Эрик Земмер объявил о создании собственного движения «Реконкиста»

Кандидат в президенты Франции, радикальный полемист правых взглядов Эрик Земмер объявил о создании собственного движения «Реконкиста». Представляя сторонникам свою предвыборную программу на первом митинге в качестве претендента на высший пост в стране, он сказал о намерении вернуть стране ее идентичность, суверенитет, экономику и безопасность. Земмур отметил, что «Франция не вассал США» и он выступает за развитие отношений со всеми — с Соединенными Штатами, Китаем и Россией. Одновременно он указал, что «необходимо сохранять бдительность в вопросах геополитики». Также кандидат в президенты Франции заявил о намерении вывести страну из НАТО.

63-летний Земмур объявил 30 ноября о решении баллотироваться на пост президента Франции в качестве независимого кандидата. Он никогда не занимал выборных должностей. Всю свою профессиональную деятельность работал журналистом в различных изданиях. Является автором нескольких книг, некоторые из них посвящены критике радикального исламизма.

