В Коми водители «Яндекс.такси» сегодня начнут массовую забастовку против политики компании

На забастовку в Сыктывкаре могут выйти около 150-ти таксистов. Они откажутся брать заказы в утренние и вечерние часы пик. Водители недовольны изменившимися правилами сервиса «Яндекс Go». Тарифы на поездки снижены, а расстояние для подачи автомобиля напротив стало больше. По словам водителей, если раньше машина проезжала до клиента около двух с половиной километров, теперь расстояние увеличили почти до 4х. А минимальный заказ по столице Коми снизился до 59 рублей, пишут местные интернет-издания. Таксисты жалуются, что сильно теряют в деньгах, напоминая о том, что литр бензина в Сыктывкаре уже стоит 50 рублей. При этом отказываться от так называемых дальних заказов водителям невыгодно: они теряют баллы, которые получают за активность. В этом случае заказов у них всё меньше. Таксисты пригрозили, что если их требования не выполнят, со следующей недели они не выйдут на работу.

Пресс-служба сервиса «Яндекс Go» уверяет, что компания в Сыктывкаре работает в обычном режиме — перевозчики активно выполняют заказы, их количество растет.