Головинский районный суд Москвы, как ожидается, сегодня рассмотрит дело Петра Верзилова, признанного иноагентом

Головинский районный суд Москвы, как ожидается, сегодня рассмотрит дело активиста Петра Верзилова*, признанного российскими властями иноагентом.

На издателя интернет — СМИ «Медиазона*», которое Минюст признал иноагентом, Роскомнадзором был составлен протокол за нарушение закона о средствах массовой информации выполняющих функции иностранного агента на территории России. Это следует из данных судебной картотеки. Именно данный протокол будут рассматривать на грядущем судебном заседании. О каких конкретно нарушениях идёт речь не уточняется.

Ранее МВД объявило активиста в розыск. Как сообщил его адвокат, причиной стало уголовное дело о сокрытии двойного гражданства, которое было заведено летом прошлого года. Верзилова* обвиняют в том, что он не сообщил в компетентные органы о наличии у него канадского паспорта. Гражданином североамериканской страны активист стал после того, как его отец оформил в Канаде постоянное место жительства.

По закону россияне должны докладывать об имеющемся у них втором гражданстве в обязательном порядке. Нарушение наказывается штрафом до 200 тысяч рублей, удержанием зарплаты за период до года или обязательными работами на срок до 400 часов.

На данный момент Верзилов* находится за пределами России.

* Петр Верзилов - физлицо, признанное иностранным агентом. "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.