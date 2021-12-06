Советский и российский продюсер, актер, кинокритик Марк Рудинштейн скончался в возрасте 75 лет

В сентябре он перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий, а в середине ноября был госпитализирован в Москве после сердечного приступа. Позже сообщалось, что он перенес инфаркт миокарда и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Марк Рудинштейн известен, прежде всего, как создатель кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», а также организатор кинопремии «Золотой овен».

В эфире «Эха Москвы» Марк Рудинштейн ранее рассказывал о сложностях российского кинематографа.

Рудинштейн руководил «Кинотавром» 15 лет. В 2004-м фестиваль возглавил Александр Роднянский. При нем было решено отказаться от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе.