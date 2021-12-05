Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» – Гран-при Саудовской Аравии. Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл». Третьим финишировал финн Валттери Боттас из команды «Мерседес».

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин попал в аварию и не смог продолжить гонку. Вместе с ним в аварию попал британский

пилот «Уильямса» Джордж Расселл и пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Все они не получили значимых повреждений.