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23:06, 05 декабря 2021

Льюис Хэмилтон стал победителем 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1»

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» – Гран-при Саудовской Аравии. Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл». Третьим финишировал финн Валттери Боттас из команды «Мерседес».

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин попал в аварию и не смог продолжить гонку. Вместе с ним в аварию попал британский
пилот «Уильямса» Джордж Расселл и пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Все они не получили значимых повреждений.


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