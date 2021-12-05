Сборная России впервые за 15 лет и в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса. В финальном матче российские теннисисты обыграли команду Хорватии. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев победил хорвата Марина Чилича. Ранее Андрей Рублев нанес поражение Борне Гойо. Таким образом, россияне гарантировали себе победу в финале.

Кубок Дэвиса — крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Сборная России выигрывала его дважды – в 2002 и 2006 годах. В прошлом году турнир был отменен из-за пандемии, в 2019-м его выиграли испанцы.