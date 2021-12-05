Президент Владимир Путин пообещал исполнить мечты трех детей, принявших участие в акции «Елка желаний», которая проходила в рамках церемонии вручения международной премии «Мы вместе». На елке висели бумажные шарики с желаниями детей из разных городов России. Президент выбрал три. В их числе оказалась мечта 14-летнего подростка из Московской области о гитаре, желание пятилетнего мальчика из Бурятии побывать в роли пожарного и 13-летней девочки из Ставропольского края — посмотреть балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре.

Путин участвует в акции «Елка желаний» ежегодно. В декабре прошлого года он исполнил мечту мальчика из Тульской области обнять настоящую панду. В том же месяце он с родителями посетил Московский зоопарк.