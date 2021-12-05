Минск прорабатывает ответные меры на санкции Запада. О них объявят сразу после выходных, сообщил премьер Белоруссии Роман Головченко. При этом он подчеркнул, что Минск «ни на кого не нападал».

Второго декабря ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии. Новые ограничения затронули 17 физлиц и 11 организаций. Меры предполагают запрет на въезд в ЕС, а также замораживание счетов. Кроме того, европейским гражданам и компаниям запрещено передавать средства фигурантам списков.

К санкциям против Минска также присоединились США, Великобритания и Канада.