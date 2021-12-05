Блогер Якушев, разместивший обращение к СК с призывом проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron, назвал это шуткой

Блогер Дмитрий Якушев, разместивший в соцсетях обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с призывом проверить творчество музыкантов Noize MC и Oxxxymiron, просит этого не делать. В эфире телеканала «Дождь*» Якушев назвал это шуткой.

Ранее Следственный комитет сообщил, что глава ведомства поручил изучить доводы из обращения инициативной «группы патриотов» в отношении рэп-исполнителей. Как пояснили в пресс-службе СК, инициаторы обращения нашли в текстах песен Ивана Алексеева и Мирона Федорова (это настоящие имена музыкантов) попытки реабилитации нацизма и экстремизма, а также пропаганду негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов.

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