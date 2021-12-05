Семья арестованной в Белоруссии Софьи Сапеги просит её помиловать

Ранее в прессе появилась информация, что ей грозит до 6 лет тюрьмы. Сапега находится в подавленном эмоциональном состоянии, рассказал журналистам её отчим Сергей Дудич. Он отметил, что последний раз виделся со своей падчерицей, которая находится под домашним арестом, в августе этого года. Семья Сапеги неоднократно писала письма в адрес белорусских и российских властей с просьбой о её помиловании, однако реакции до сих пор не последовало добавил Дудич.

По информации «Русской службы BBC», следственный комитет Белоруссии предъявил обвинение россиянке по статье о разжигании ненависти. По данным правоохранительных органов Сапега была администратором телеграм-канала «Чёрная книга», признанного в стране экстремистским. В нём в частности публиковались личные данные сотрудников силовых ведомств. По данной статье россиянке может грозить до 6 лет тюрьмы. В свою очередь адвокат Сапеги Антон Гашинский выразил мнение, что его подзащитную после приговора суда могут экстрадировать в Россию.

В российском МИДе сообщили, что ситуация с Сапегой находится в повестке ведомства, как и все случаи арестованных за рубежом граждан Российской Федерации.