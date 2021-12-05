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22:03, 05 декабря 2021

Известный советский и российский продюсер, актер, кинокритик Марк Рудинштейн скончался на 76-м году жизни

Известный советский и российский продюсер, актер, кинокритик Марк Рудинштейн скончался на 76-м году жизни. В сентябре он перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий, а в середине ноября был госпитализирован в Москве после сердечного приступа. По данным телеграм-канала Mash, у него диагностировали инфаркт миокарда. Сообщалось, что продюсер находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Марк Рудинштейн известен как создатель и продюсер кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», а также организатор кинопремии «Золотой овен». На его счету также более 50 работ в кино, в том числе мелодрама «Приходи на меня посмотреть», детектив «Завтра будет завтра», драма «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», сериалах «Кухня» и «Молодежка».

Марк Рудинштейн – выдающийся человек в российском кинематографе, сказала «Эху» кинокритик Ольга Галицкая. Нынешний глава «Кинотавра» Александр Роднянский выразил соболезнования в связи со смертью коллеги. Он назвал Рудинштейна «продюсером от Бога».

Мэр Сочи Алексей Копайгородский пообещал, что власти города приложат все усилия, чтобы проекты Рудинштейна продолжали жить. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сказал РИА «Новости», что память известного кинопродюсера могут увековечить в Москве.


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