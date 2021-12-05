Футболисты московского «Динамо» одержали четвертую подряд победу в Российской Премьер-Лиги. Встреча в Москве с «Уфой» в рамках 17-го тура завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В перерыве матча болельщики «Динамо» покинули трибуны активного фанатского сектора в знак протеста против задержаний фанатов ЦСКА после устроенного ими пиротехнического шоу во время встречи с петербургским «Зенитом».

В других матчах «Нижний Новгород» со счетом 2:1 обыграл дома казанский «Рубин». Тульский «Арсенал» с тем же счетом в гостях победил подмосковные «Химки».

В Сочи завершилось противостояние местного клуба с «Краснодаром». Счет 2:1 в пользу гостей.

В следующей встрече «Арсенал» сыграет 11 декабря в гостях с ЦСКА, «Рубин» тоже в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов»,

«Химки» на следующий день на выезде встретятся с грозненским «Ахматом», «Уфа» с московским «Локомотивом», нижегородцы с «Краснодаром», «Динамо» примет «Зенит».