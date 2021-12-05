Блогер Якушев, разместивший в ЖЖ обращение к Бастрыкину, попросил его не проверять творчество Noize MC и Oxxxymiron

Блогер Дмитрий Якушев, разместивший ранее в соцсетях обращение к Александру Бастрыкину, попросил главу Следственного комитета не проверять творчество музыкантов Noize MC и Oxxxymiron. «Не было никакого «Обращения группы патриотов». Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — пишет автор в своем «Живом журнале».

Само выдуманное обращение Якушев также выложил в блоге. В нем говорится, что «преступная деятельность указанных лиц сегодня перешла все пределы допустимого и стала национальной угрозой, опаснее расширения НАТО». Также Якушев пошутил, что, раз в свое время «Нуланд раздала печеньки», то теперь надо чтобы Колокольцев, Патрушев, Бастрыкин, Золотов «тоже что-нибудь раздавали на улицах, кроме угроз и запретов, например, апельсины». «Группу патриотов» Якушев иронично описал как «заинтересованных людей, желающих победы Отечеству в тяжелейшей схватке со всемирным злом, НАТО и наступающим ЛГБТ».

Напомним, сегодня пресс-служба СК сообщила, что глава ведомства поручил проверить творчество Ивана Алексеева и Мирона Федорова (это настоящие имена рэп-исполнителей). Отмечается, что поводом для этого стало обращение «инициативной группы патриотов».