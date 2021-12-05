Создатель «Кинотавра», продюсер Марк Рудинштейн умер в возрасте 75 лет

Он известен как создатель фестиваля «Кинотавр», продюсер и актер. В эфире «Эха Москвы» Марк Рудинштейн говорил о популяризации российского кино.

Марк Рудинштейн был госпитализирован 16 ноября в Москве с сердечным приступом и находился в предкоматозном состоянии. Дата прощания и место похорон пока неизвестны.