Путин заявил, что российские власти в вопросе вакцинации стараются идти не по пути принуждения, а по пути убеждения

Владимир Путин заявил, что российские власти при решении задачи вакцинации от коронавируса стараются идти не по пути принуждения, а по пути убеждения. У людей должна возникнуть внутренняя потребность сделать прививку, сказал президент во время беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой. По словам главы государства, российские власти стараются бороться с предрассудками и предубеждениями, связанными с непринятием вакцинации как таковой. Путин полагает, что в целом — особенно в последнее время — это приносит нужный результат.
2021-12-05T20:33:01+03:00
2021-12-05T20:33:01+03:00
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20:33, 05 декабря 2021
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