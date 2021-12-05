Путин заявил, что российские власти в вопросе вакцинации стараются идти не по пути принуждения, а по пути убеждения

Владимир Путин заявил, что российские власти при решении задачи вакцинации от коронавируса стараются идти не по пути принуждения, а по пути убеждения. У людей должна возникнуть внутренняя потребность сделать прививку, сказал президент во время беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой. По словам главы государства, российские власти стараются бороться с предрассудками и предубеждениями, связанными с непринятием вакцинации как таковой. Путин полагает, что в целом — особенно в последнее время — это приносит нужный результат.