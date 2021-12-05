У 9 россиян, вернувшихся из ЮАР, выявили коронавирус

Какой именно штамм, пока неизвестно. Об этом сообщил начальник управления научного и аналитического обеспечения Роспотребнадзора Александр Летюшев. Ранее Роспотребнадзор сообщал еще о двух случаях заражения коронавирусом среди прилетевших из Южной Африки. Данных о штамме тогда так же не привели.

Официально в России пока не выявили ни одного случая заражения новым видом ковида «омикрон», который изначально был обнаружен в ЮАР. При этом в стране ввели 14-дневный карантин для прибывающих из этого государства и граничащих с ним.