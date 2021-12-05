Правительство утвердило создание информационной системы для защиты страны от будущих эпидемий опасных вирусов

Система станет частью проекта «Санитарный щит», и, по задумке чиновников, позволит оперативно выявлять и отслеживать распространение потенциально опасных инфекций. Для этого планируется использовать статистику и строить математические модели, говорится в постановлении премьер-министра. Благодаря разработке единая система защиты будет оперативно сообщать о возникающих угрозах. Новый цифровой ресурс обещают интегрировать в уже работающие государственные реестры, в частности в сфере здравоохранения. Ответственным за ведение системы назначили Роспотребнадзор. Помимо этой разработки, «Санитарный щит» будет включать в себя несколько технологических платформ для быстрого создания вакцин, ПЦР-центры в крупных российских городах и усиленный санитарный контроль на границе.

На разработку всего комплекса «Санитарного щита», по данным правительства, могут в течение трех лет потратить 30 млрд рублей. Весной президент России в послании Федеральному собранию говорил о необходимости создать такую систему.